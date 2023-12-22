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Edirne'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu

Edirne'de yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 14 bin 847 makaron, 32 kilo 664 gram tütün, 682 paket sarma sigara ve 318 puro bulundu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne\'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu
22.12.2023 - 10:07,
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Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Ekiplerin 6 adreste gerçekleştirdiği aramada gümrük kaçağı 14 bin 847 makaron (filtreli sigara kağıdı), 32 kilo 664 gram tütün, 682 paket sarma sigara ve 318 puro ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı

Kaynak: AA
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