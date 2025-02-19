Edirne'de Hayvan Koruma Toplantısı - Son Dakika
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Edirne'de Hayvan Koruma Toplantısı

Edirne\'de Hayvan Koruma Toplantısı

Edirne'de İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında doğal yaşam alanları ve barınaklar değerlendirildi.

19.02.2025 16:17
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Edirne'de İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, il ve ilçelerde doğal yaşam alanları oluşturulması, mevcut barınakların kapasitelerinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler ve süreçler ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

İpsala'da yangın söndürme tatbikatları

İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Yeni Hayat Bakım Merkezinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın ardından ekipler yangına doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İpsala Müdürlüğünde de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Müdürlük personeli ve mutfak görevlilerine tatbikat sonrası eğitim verildi.

Kerman ziyaretlerde bulundu

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, belediyede görevine başlayan müdürleri ziyaret etti.

Kerman, Mali Hizmetler Müdürü Belgin Girginol ile İmar ve Şehircilik Müdürü Neslihan Onuş'a ziyarette bulundu, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kerman, İpsala Belediyesinde çalışan tüm personelin emeğinin karşılığını alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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