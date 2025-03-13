Edirne'de Hırsızlık Kamerada

Edirne'de, iş yerinin camını kırarak telefon ve tablet çalan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saraçlar Caddesi'nde Arif Saraç'a ait cep telefonu ve elektronik eşya satılan iş yerinin önüne gelen şüpheli, önce kapıyı zorladı.

Kapıyı açamayan şüpheli yerden aldığı taşla iş yerinin camını kırarak raflarda bulunan telefon ve tabletleri alarak uzaklaştı.

Hırsızlık anı ve şüphelinin elinden yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sabah saatlerinde esnaf arkadaşlarının uyarısı üzerine iş yerine gelen Saraç, dükkanından hırsızlık yapıldığını fark etti.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

İş yerinin camının kırıldığını belirten Saraç, "Büyük bir betonla camı kırmış, o esnada eli kesilmiş. Sabah saatlerinde esnaf bir arkadaşım aradı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Zarardan ziyade işlerimiz aksadı. Üzücü bir durum. Olay kameraya yansıdı, şikayetçi olduk." dedi.

Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.