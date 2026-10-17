Edirne\'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, anları kamera kaydetti

EDİRNE'de, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki meydana geldi. Kuryelik yapan B.K., 22 AFS 961 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada, cadde üzerinde seyreden E.Z. yönetimindeki 54 ARG 679 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazada yaralanan E.Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü B.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.