Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi

Edirne\'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sazlıdere köyü çevresinde avlanan avcılara, avlanma esnasında silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

28.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Sazlıdere köyü çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı, uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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