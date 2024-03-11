Edirne'de, jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri Uzunköprü'de dron destekli denetim yaptı.
Denetimlerde sürücülerin trafik kuralları ihlalleri kontrol edildi. Ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.
Trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.
Gümrük kaçağı telefon ekranı ele geçirildi
Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde gümrük kaçağı 280 telefon ekranı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 280 telefon ekranı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
48 internet sitesine erişim engellendi
Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 48 internet adresine erişim engellendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Ekipler yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama, sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 48 internet sitesi tespit etti.
Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.
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