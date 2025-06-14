Edirne\'de Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü Yahya Yıldırım, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Koruma ve Sevk Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'i makamında ziyaret eden Aşılıoğlu ve Yıldırım, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Asayiş Koruma ve Sevk Bölük Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen heyet, personele çiçek takdim ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ermiş de ziyaretlerinden dolayı Aşılıoğlu ve Yıldırım'a teşekkür etti.