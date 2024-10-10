Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Edirne\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, Edirne'de bir otomobilde yakalandı ve tutuklandı.

10.10.2024 09:29
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EDİRNE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada arka koltuğun altına gizlenmiş Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Takibe alınan otomobil, durdurulup arama yapıldı. Aramada arka koltukların altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu M.D. ile A.K., yakalandı. Araçta bulunan R.A. ile C.O. da gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 2 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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