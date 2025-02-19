Edirne'de Kar Sevinci

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Edirne beyaza büründü, çocuklar karın tadını çıkardı

EDİRNE - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Kentte kar yağışı aralıklarla sürerken, beyaza bürünen tarihi Selimiye Camii'nin gölgesinde bir araya gelen çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı en çok da çocukları sevindirdi. Karla kaplanan kentte hem çocuklar hem de vatandaşlar gece saatlerinden itibaren karın tadını çıkarmak için cadde ve sokaklara çıktı. Kimi kardan adam yaparken, kimi kartopu savaşıyla eğlendi. Soğuğa aldırış etmeyen çocuklar, okuldan arta kalan zamanlarını Selimiye Meydanı'nda oyun oynayarak geçirdi.

Ortaokul öğrencisi Kaan Arabacı, kar yağmasına çok sevindiklerini ve arkadaşlarıyla birlikte öğle arası kar topu oynayarak günün tadını çıkardıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının önümüzdeki günlerde de belli aralıklarla devam etmesi beklenirken, vatandaşlardan buzlanmaya karşı dikkatli olmaları isteniyor.