Edirne'de Karaağaç Biberi Hasadı Başladı

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan tescilli Karaağaç acı biberinde hasat mesaisi başladı.

Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 100 dekarlık alanda ekilen biberleri toplamak için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Bu yıl 150 ton biber hasat edilmesi bekleniyor.

Kentin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında servis edilen biber toplanıp, ipte yaklaşık bir ay gölgede kurutulduktan sonra sofralara geliyor.

Biber toplayan işçiler, hasadın ilk gününde müzik eşliğinde eğlendi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da işçilerin mesaisine ortak olup biber topladı.

"Üretime çok önem veriyoruz"

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin bereketli topraklarında biber hasadının başladığını söyledi.

Karaağaç acı biberinin büyük bir emekle üretildiğini belirten Akın, "Edirne için çok önemli bir değer olan tava ciğerinin en büyük eşlikçisi olan biberler hasat ediliyor. Üretime çok önem veriyoruz. Çiftçimiz üretecek ki şehrimizde kalkınma gerçekleşsin." dedi.

Bereketli bir hasat yapıldığını anlatan Akın, "Verimli topraklarda üretken insanlar hem işlerini yapıyorlar hem de bir yandan eğleniyorlar." diye konuştu.

Sıcaktan dolayı hasat geç başladı

Biber üreticisi Tunahan Ule ise aşırı sıcağın hasadı geciktirdiğini ifade etti.

Ata tohumdan acı biber yetiştirdiklerini belirten Ule, "40 dereceyi aşan sıcaklardan dolayı ürün strese girdi. Hasadımız o yüzden 15 gün geç başladı. Her şeye rağmen güzel bir hasat geçiriyoruz. İyi bir rekolte bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İşçilerden Binnaz Örs ise sıcak havanın kendilerini zorladığını söyledi.

Erken saatlerde mesaiye başladıklarını ifade eden Örs, "Çalışarak ekmek paramızı kazanıyoruz. Ailemize katkı sağlıyoruz." dedi.