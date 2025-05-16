Edirne'de Kırkpınar Paneli

Edirne'de "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" başlıklı panel düzenlendi.

Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği iş birliğinde düzenlenen panel, Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon'da gerçekleştirildi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, açılış konuşmasında programa geleneksel ağa kıyafeti yerine takım elbiseyle katıldığı için katılımcılardan Eski Edirne Belediye Başkanı İbrahim Ay tarafından eleştirilmesine cevap verdi.

Özünlü Kırkpınar'ın Türkiye'nin kesintisiz devam eden ve yerel olan tek geleneği olduğunu belirtti.

Ağalık kıyafetinin modernleşmesi anlamında projeleri de olduğunu ifade eden Özünlü, şunları kaydetti:

"Ben, bu geleneğin devam etmesi için her gün ağalık kıyafeti giymem gerekiyorsa onu da giymeye razıyım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama ondan çok daha önemli şeyler var. Bu geleneğin yaşatılması için öncelikle gençlere aktarılması, doğru anlatılması gerekiyor. Ben kendi adıma Kırkpınar'ın anlatılması ve tanıtımı için bu sene 40 proje yaptım. Bu projelerden bir tanesi de ağalık kıyafetinin de güncellenmesi, modaya uydurulması.

Keşke bu salon çok daha büyük bir salon olsaydı ve ağzına kadar dolu olsaydı. Bugün sanki biz bize oturum yapıyoruz gibi bir durum var. Salonun küçüklüğü, katılımdaki kişilerin sayısı ve niteliği bakımından çıkıp hiçbir şey söylemeden inecektim 'söz gümüşse sükut altındır' diyerek, beni yine öyle söyledi kabul edin."

Diğer konuşmacılar

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de panel ile bilinç ve sorumluluk çağrısı üretildiğini aktardı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir spor müsabakası olmanın ötesinde kadim bir kültürel miras ve bir kimlik olduğunu vurgulayan Ergüden, "Günümüzün hızla değişen dünyasında gelenekleri yaşatmak onları sadece korumakla değil, aynı zamanda güncel değerlere entegre ederek geliştirmekle de mümkündür." dedi.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar ise Kırkpınar'ın yalnızca bir spor etkinliği değil, Türk milletinin ortak kültürel mirası olduğunu vurguladı.

Modernleşmeyle geleneklerin yüzeysel popüler kültüre dönüştüğüne dikkat çeken Bilar, "Geleneği yaşatmak sadece tekrar etmek değildir. Onun taşıdığı anlamı ve ruhu korumaktır. Gelenekleri vitrinlere koyup dondurmak yerine, nefes alan, yaşayan değerler olarak aktarmalıyız." diye konuştu.

Bilar ayrıca, 664 yıllık geleneğin hala bir Kırkpınar Müzesi ile taçlandırılmamış olmasını büyük bir eksiklik olarak niteledi.

Açılış konuşmaları sonrası panel oturumlarla devam etti.