Edirne\'de Kısa Süreli Sağanak Yağış

EDİRNE'de kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte, saat 15.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, bir süre sonra gök gürültülü sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte 34 derece olan sıcaklık yağmur sonrası 29 derece ölçüldü. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.