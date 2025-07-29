Edirne\'de Kız Arkadaşına Şiddet İddiası

Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 206'ncı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan G.G, ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı E.B. tarafından darbedildi. Şüpheli, G.G'nin evden çıkmaması için kapıyı da kilitleyerek anahtarı balkondan sokağa attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.