Edirne'de Köpeğe Zalimce İşkence - Son Dakika
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Edirne'de Köpeğe Zalimce İşkence

Edirne\'de Köpeğe Zalimce İşkence

Edirne'de 5 aylık köpeği döven 81 yaşındaki F.D. serbest bırakıldı, köpek sahibi isyan etti.

02.05.2025 23:02
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Edirne'de, 5 aylık köpeği kahvehanenin deposunda bastonla döven şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lalapaşa'ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı köpeğin 81 yaşındaki F.D tarafından dövüldüğünü öğrendi.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özen, depoda köpeğine bastonla dövülerek işkence edildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Özen, AA muhabirine köy sakinlerinden F.D'nin köpeğini depoya kapatarak, bastonla dövdüğünü söyledi.

Olayı duyduktan sonra çok üzüldüğünü, hemen kamera kayıtlarını incelediğini anlatan Özen, "Ben kahvehanede değildim. Çalışan arkadaş ve eşim oradaydı. Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra. Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış." dedi.

Olayın ardından F.D'nin yanına giderek neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu anlatan Özen, "Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm." dediğini ancak böyle bir şeyin olmadığının kayıtlardan görüldüğünü belirtti.

Özen, köpeğine eziyet ettiği için F.D'ye ceza verilmesini istedi.

Şüpheli gözaltına alındı

Şüpheli F.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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