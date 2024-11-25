Edirne'de Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Edirne\'de Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Edirne'nin kurtuluşu için ahşap yakma sanatıyla yapılan eserler sergilendi. 35 eser izlenime sunuldu.

25.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında ahşap yakma sanatı eserleriyle oluşturulan Edirne'nin Kültürel Mirası Sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezindeki sergide, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Aygün'ün hazırladığı 35 eser izlenime sunuldu.

Sergide ahşap yakma sanatıyla hazırlanan Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Meriç ve Tunca köprüleri, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Rüstempaşa Kervansarayı, Hıdırlık Tabya, Karaağaç Tren İstasyonu, Kırkpınar'da güreşen pehlivanlar ve çeşitli tarihi mekanlar yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde anlamlı bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi. Soytürk, sergiyi hazırlayan Şube Müdürü Aygün'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Aygün de sergiyi bir ayda evinde yaptığı çalışmalarla hazırladığını anlattı. Babasının marangoz olduğunu ve bu nedenle küçüklüğünden dolayı ahşaba ilgi duyduğunu anlatan Aygün, sergilerine devam etmek istediğini kaydetti.

Aygün, kendisine destek olan Soytürk ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Sergi, hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

"Her Yönüyle SGLT-2 İnhibitörleri" toplantısı

Trakya Üniversitesi ve Türk Nefroloji Derneği iş birliğiyle bilimsel toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ yönlendiriciliğinde gerçekleşen "Her Yönüyle SGLT-2 İnhibitörleri" adlı toplantıda akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay SGLT-2 inhibitörlerini kardiyoloji bakış açısıyla, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Kurultak nefroloji bakış açısıyla ve Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik ise endokrinoloji bakış açısıyla ele aldı.

Keklicek, TÜBİTAK danışma kurulu üyesi oldu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek, TÜBİTAK danışma kurulu üyesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keklicek, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubunun Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, edirne, Güncel, Kültür, Sanat, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:01:08. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.