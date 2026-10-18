Edirne\'de kum ocağında park halindeki 3 kamyon alev alıp kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'de bir kum ocağında park halindeyken alev alan 3 kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında bugün saat 24.00 sıralarında park halindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yakındaki diğer iki kamyona sıçramasıyla yangın büyüdü. Alevleri gören ocak çalışanları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 3 kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.