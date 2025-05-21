Edirne'de Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza

Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehane sahibi A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.