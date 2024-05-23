Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış - Son Dakika
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Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış

Edirne\'de Kuvvetli Sağanak Yağış

Edirne'de açık bir havada başlayan güne, kısa sürede kara bulutlar hakim oldu ve ardından kuvvetli sağanak yağış başladı. Sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yağışın durmasını kapalı çarşı ve iş yerlerinde bekliyor. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

23.05.2024 11:48
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Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Açık bir havada güne başlayan kentte gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.

Sağanak zaman zaman sağanak şiddetini artırarak devam ediyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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