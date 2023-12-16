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Edirne'de lodos nedeniyle tekne battı - Son Dakika
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Edirne'de lodos nedeniyle tekne battı

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle limanda bağlı bulunan bir tekne battı. Tekne sahipleri şiddetli lodosla mücadele ederken, bir tekne tüm çabalara rağmen batmaktan kurtulamadı.

16.12.2023 - 17:36,
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Edirne'de lodos nedeniyle tekne battı

EDİRNE - Edirne'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Enez ilçesinde limanda bağlı bulunan bir tekne battı.

Edirne'nin Enez ilçesinde geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra hızını artırdı.

Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden tekne sahipleri, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalıştı.

Tüm çabalara rağmen limanda bulunan bir tekne lodos nedeniyle battı.

Edirne\'de lodos nedeniyle tekne battı
Kaynak: İHA
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