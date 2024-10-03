Edirne'de Mahalle Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Mahalle Buluşmaları Başladı

Başkan Akın, Edirne'deki mahallelerde vatandaşlarla buluşarak sorunları çözüm odaklı çalışıyor.

03.10.2024 16:17
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mahalle buluşmaları kapsamında Abdurrahman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne'nin tüm mahallelerinde bu buluşmaları sürdüreceklerini ifade eden Akın, "Tüm mahallelerimize bu buluşmalarla ulaşacak, Edirne'yi hep birlikte yöneteceğiz. "dedi.

Abdurahman Mahallesi'nden sonra diğer mahallelerde de vatandaşlarla bir araya geleceklerini anlatan Akın, her bir mahallenin kendi dinamikleri doğrultusunda problemlere çözüm üreteceklerini söyledi.

Edirne'nin her köşesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek, onları dinlemek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Akın, "Muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, projelerimizi anlattık. Belediye hizmetlerimizin yerinde ve doğru şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için onların görüşlerini alıyoruz. Ortak akılla, el ele vererek var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizdeki kıymetli hemşerilerimizle de en kısa sürede bir araya gelecek, bu şehri birlikte yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, mahalle ziyaretlerini değerlendirdi

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediye Başkanı Av.Filiz Gencan Akın'ın mahalle ziyaretleri ilgili açıklama yaptı.

Balkanlı, açıklamasında Akın'ın ziyaretlerinde vatandaşlarla güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurduğunu belirtti.

Akın'ın mahalle ziyaretlerine Abdurrahman Mahallesinden büyük bir titizlikle başladığını aktaran Balkanlı, "Bu ziyarete CHP Merkez İlçe Başkanı olarak katıldım ve emeklilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin yaşlılarımızın, esnafımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın kısaca halkımızın yakın ilgi göstererek başkanımızı, sevgiyle kucaklayarak bağrına bastığını yakından gördüm. Yerel yönetim anlayışını halkın talepleri ve sorunları üzerine inşa eden başkanımız, mahalle ziyaretlerinde hem vatandaşlarımızla hem de muhtarlarımızla bir araya gelerek, sorunları yerinde tespit etme ve çözüm üretme odaklı çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Balkanlı, Başkan Akın'ın özverili çalışmalarıyla Edirne'yi daha modern, daha yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda büyük adımlar attığını vurguladı.

Kaynak: AA

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