Edirne\'de Metruk Bina Yangını

Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında metruk binanın deposu ve bir evde de maddi hasar oluştu.
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