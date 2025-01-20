Edirne\'de Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
B.A. idaresindeki 10 ALB 813 plakalı motosiklet, İlham Ertem Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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