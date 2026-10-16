Edirne'de Musabeyli köyü yakınında iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Musabeyli köyü yakınında iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Edirne-Süloğlu kara yolunda Musabeyli köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.U'nun kullandığı 34 NUG 841 plakalı otomobil, Edirne- Süloğlu kara yolu Musabeyli köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 EFU 995 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu E.C, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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