Edirne'de Okul Bahçesinde Tabanca Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Okul Bahçesinde Tabanca Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Okul Bahçesinde Tabanca Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Edirne'de bir öğrencinin okul bahçesinde arkadaşlarına gösterdiği tabanca ateş alarak, Duru Pakarda adlı öğrencinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.08.2024 15:59
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EDİRNE'de, K.C.A.'nın (17) okul bahçesinde arkadaşlarına gösterdiği tabanca ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Duru Pakarda (15), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu okul bahçesinde oturdukları sırada K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Duru, kanlar içinde yere yığıldı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor. an polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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