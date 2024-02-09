Edirne\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

EDİRNE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 RT 286 plakalı otomobil, iddiaya göre, ters yönden gelen N.T. yönetimindeki 22 BG 801 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp yan duran otomobilin sürücüsü M.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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