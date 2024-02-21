Edirne'de otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Edirne\'de otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir uygulama sırasında M.K'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli tahkikata başlandı. Ayrıca, Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

21.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Edirne'de bir otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında M.K'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli tahkikata başlandı.

123 şüpheli yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 123 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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