Edirne\'de Park Halindeki Araçta Yangın

Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.M'ye ait 39 TL 322 plakalı otomobil Medrese Ali Bey Mahallesi Musalla Bayırı Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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