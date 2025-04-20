Edirne\'de Paskalya Ayini Yapıldı

Edirne'de, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Sveti Konstantin-Elena Kilisesi'nde düzenlenen ayini papaz Evsevios yönetti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

Ayine Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da katıldı.