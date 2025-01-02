Edirne'de Regaip Kandili mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Regaip Kandili mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.01.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini kutladığını belirtti.

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak ayrım yapmadan, herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeyi kendime ilke edindiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde her kesimden vatandaşlarımıza ulaşarak, gönül bağlarımızı güçlendirmeye büyük önem veriyorum. Bu doğrultuda, milletimizi bir araya getiren milli ve dini değerlerimiz, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği özel zamanlardan olan kandillerimiz bizler için çok anlamlı günlerdir. Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde yapılan duaların, edilen niyetlerin kabul olmasını diler, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesini temenni ederim. Başta Edirne halkı olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında, tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini kutladığını belirtti.

Üç ayların, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı bir dönem olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan kapı olan Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttırmaya vesile olan çok özel günlerdir. Bu gecede semaya açılan eller geri çevrilmez. Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımızın müjdesi olan üç ayların ve idrak edeceğimiz Regaip Kandili gecemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını niyaz ediyorum. Rabbimizden bizi recep ayına kavuşturduğu gibi mübarek şaban ve ramazan aylarına kavuşturmasını ve ardından da Ramazan Bayramı'yla bizleri onurlandırmasını diliyorum.

Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize, polisimize hayır dualarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakar gazilerimize ve kahraman milletimize selametler diliyorum."

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Yerel Haberler, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Regaip Kandili mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.