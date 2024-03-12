Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü

Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinde yollar göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

12.03.2024 20:09
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Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü

EDİRNE - Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde yollar göle döndü.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü - Son Dakika

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