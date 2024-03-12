Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü
EDİRNE - Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde yollar göle döndü.
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu oluştu.
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