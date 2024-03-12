Edirne'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü

Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.