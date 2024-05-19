Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, güvercinler ise yağmur suyu ile yıkandı. Yağmurun tarlalar ve çiftçiler için bereket olduğunu belirten vatandaşlar, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

19.05.2024 17:10
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Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur belli aralıklarla şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yanında şemsiyesi olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinler de yağmur suyu ile yıkandı. Çocukları ile dışarıya çıkan vatandaşlar da güvercinleri besledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve etkinliklerini izlemek için dışarıya çıktıklarını ve yağmura yakalandıklarını söyleyen Sudenur Nişantaş, yağmurun tarlalar ve çiftçiler için de bereket olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurun akşam saatlerine kadar belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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