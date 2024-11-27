Edirne'de Sahtecilik Operasyonunda 9 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Sahtecilik Operasyonunda 9 Gözaltı

Edirne\'de Sahtecilik Operasyonunda 9 Gözaltı

Edirne'de düzenlenen sahtecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte belgeler, plaka ve diğer sahtecilik malzemeleri ele geçirildi.

27.11.2024 18:18  Güncelleme: 18:21
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EDİRNE'de polisin düzenlediği 'sahtecilik' operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüphelilerin 3 iş yeriyle 1 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen yerli ve yabancı 6 plaka, 60 tonluk pres makinesi, plaka boyama makinesi, dijital baskı makinesi, 250 çift halinde plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 2 çift halinde plaka basımı için kullanılan harf ve rakam sıkıştırma aparatı, 22 farklı firmalara ait kaşe, 4 farklı roder belgesi, 45 sahte yeşil sigorta yapımında kullanılan yeşil renkli boş sayfa, 16 sahte yeşil sigorta, 5 yeşil kart sigorta poliçesi, 3 sahte transit refakat belgesi, 7 sahte dolaşım belgesi, 27 LED monitör, 4 televizyon, 800 faturası bulunmayan 'Viking şapkası' olarak tabir edilen plastik şapka ele geçirildi.

Operasyonda, B.E., S.Y., V.K., M.K., Ş.K., U.C., S.T., S.E. ve M.Ç., gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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