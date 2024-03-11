Edirne\'de Siyasi Parti İl Başkanlarından Ramazan Mesajları

Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı mesajında, ramazanın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayına kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, manevi bir arınma, sabır ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ay, hayatımızda önemli bir yere sahip olan değerlerimize daha sıkı sarılmamız ve birbirimize karşı sevgi, saygı ve anlayışımızı güçlendirmemiz için bizlere eşsiz fırsat kapılarını aralar. Bu mübarek ayın tüm dünyada sevgi, hoşgörü ve adaletin yayılmasına vesile olmasını diliyor, Edirne halkının ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de ramazanın saadet, huzur, bereket ve sağlık getirmesini dilediğini belirtti.

İçerisinde rahmet, mağfiret ve kurtuluş bulunan ramazan ayının, nefisleri ve gönülleri arındırdığını dile getiren Tekin, "Ramazan, diriliş ve toparlanma ayıdır, sofraları bereketlendirir. Ramazan ayının manevi iklimi ruhlarımızın dirilişine, İslam dünyasında yaşanan kargaşa ve kaosun son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

-Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba'nın mesajı

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba da Edirne halkının ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın İslam alemi için bir fırsat ayı olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Bu ayda her zamankinden fazla olarak yardım eli uzatılmalı çocuk ve yaşlıların gönlü alınmalıdır. Rahmet ve bereket ayı olan ramazan dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Ramazan ayı, barış ve sevgi havasının rüzgarıyla kalplerimizi ısıtıyor. Barış, hoşgörü ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı bir ay olan ramazan Allah'ın bereketi ile doludur.

Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir ramazan ayını daha karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının getirdiği bereketi, huzuru, sevgi ve hoşgörüyü en güzel şekilde paylaşarak yaşamayı temenni ediyor, bu mübarek ayın başta Edirneli hemşerilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

-CHP Edirne Belediye Başkan adayı Akın'ın mesajı

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın da paylaştığı mesajla ramazanı kutladı.

Ramazanın, İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni ettiğini belirten Akın, "Hoş geldin on bir ayın sultanı. Dayanışmanın ve paylaşmanın sofralarımızdan ayrılmadığı bir ramazan geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Sedefçi'nin mesajı

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi de mesajında ramazanın yürekleri aydınlatan, maneviyatı derinleştiren mübarek bir ay olduğunu belirtti.

Ramazanda birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığını dile getiren Sedefçi, "Bu özel günlerde bir araya gelerek sofralarımızı paylaşmak, komşularımıza, dostlarımıza ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak bizim için çok değerli. Bu ayın, Edirne'mize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Ramazanın aydınlığı, kalplerimizi ve evlerimizi sarsın. Tüm Edirne halkının ramazan ayı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.