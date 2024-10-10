Edirne'de Sonbahar Sisi

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Edirne'de sonbaharın ilk sisi etkili oluyor

EDİRNE - Edirne şehir merkezinde mevsimin ilk sisi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sisle kaplanan tarihi camiler güzel görüntüler oluşturdu.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, sis bulutu altında kaldı. Kentin abidevi eserlerinden Selimiye Cami ve bahçesinde de sisle birlikte seyirlik görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.