Edirne\'de Tabancayla Vuruşma: 1 Ağır Yaralı

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EDİRNE'de, otomobille giden U.K., caddede motosikletle seyir halindeyken gördüğü husumetlisi O.D.'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan O.D.'nin motosikletiyle caddedeki kahvelerin önüne gelip yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda Ayşekadın'daki kavşakta meydana geldi. Otomobille yolda ilerleyen U.K., kavşakta motosikletle seyir halindeki O.D.'yi gördü. Belinden çıkardığı tabancayla O.D.'ye ateş açan U.K. kaçtı. O.D. ise motosikletiyle bir süre yoluna devam edip, ardından aynı caddede bir kahvehanenin önüne gelip yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı kurşunla ağır yaralanan O.D., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan U.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bu arada O.D.'nin yaralı halde motosikletle bir süre gittikten sonra yere yığıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Olgay GÜLER-Umut IŞIK/ EDİRNE,