Edirne\'de Tarım Toplantısı ve Gıda Denetimleri

Edirne İl Tarım Müdürü Atilla Bayazıt, Hatipköy köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerin görüş ve talepleri dinleyen Bayazıt, çeltik üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga da yer aldı.

Edirne'de gıda denetimleri sürüyor

Edirne'de yöresel ürünler satışı yapan esnaflar denetlendi.

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından, yöresel ürünler satış yerinde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetim kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildi.

Numune analiz sonuçlarına göre, mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler gerçekleştirilecek.