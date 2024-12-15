Edirne\'de Tek Katlı Evde Yangın

Edirne'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Çavuşbey Mahallesi 5. Sokak'ta G.O'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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