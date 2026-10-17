Edirne'de TIR'ın karşı şeride geçtiği kazada kamyonet yan yattı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de TIR'ın karşı şeride geçtiği kazada kamyonet yan yattı, 4 kişi yaralandı

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Edirne\'de TIR\'ın karşı şeride geçtiği kazada kamyonet yan yattı, 4 kişi yaralandı
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Edirne'de saat 16.00 sıralarında Demirköy yakınlarında karşı yöne geçen TIR'a kamyonet çarptı ve kamyonet yan yattı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de karşı yöne geçen TIR'a kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Demirköy yakınlarında meydana geldi. C.K.'nin kontrolünü kaybettiği 27 BAM 188 plakalı TIR, karşı yöne geçip yol kenarındaki çalılık alana girdi. Bu sırada Ö.T. idaresindeki kamyonet, aracın dorsesine çarpıp yan yattı. Kazada, TIR şoförü C.K. ile kamyonet sürücüsü Ö.T. ve yanındaki Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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