Edirne\'de Tunca Nehri\'nin debisi düşüyor, çatlaklar ve göçükler meydana geliyor

Güncel

EDİRNE'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle debisi 4 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri'nin, yanından geçen toprak yolda yaklaşık 2 metreyi bulan çatlaklar ile göçükler meydana geldi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, "Yamaçlardaki su iyice beslenemediği için yamaçlar kurumuş, çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklar, yağışların artmasıyla daha da fazlalaşabilir" dedi.

Kentte aşırı sıcak ve yetersiz yağış nedeniyle tarımsal sulamada, önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı kesimleri kuruma noktasına geldi. Debisi 4 metreküp/saniyeye düşen Tunca Nehri'nin yanından geçen toprak yolda çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle yolda yaklaşık 2 metreyi bulan göçükler meydana geldi. Oluşan çatlaklar ve göçükler nedeniyle bölgeye giden toprak yol ulaşıma kapatıldı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, çatlakların nehrin yamaçları besleyememesinden kaynaklandığını belirterek, "Tunca Nehri'nin renginden de belli olduğu üzere üstündeki yeşilliklerden görünüyor, artık bataklık halini almış. Tunca Nehri'nde her sene olduğu gibi bu sene de gene kuraklıklar nedeniyle su çok azalmıştır. Buraya da bir düzen vermedikleri için çöplük haline dönmüş. Ama asıl sorun bu durgun suda yamaçlardaki su iyice beslenemediği için yamaçlar kurumuş, kuruma çatlakları oluşuyor. Büyük ağaçların nehre doğru hareketiyle görüyoruz. Bu çatlaklar yağışların artmasıyla daha da fazlalaşabilir. Çünkü bu zemin tabii zemin değildir. Tunca Nehri'nin yıllarca biriktirdiği rüsubattan dolgu haline gelmiş bir zemindir. Çatlaklar şu anda tehlike arz etmiyor ama zaman içerisinde nehir kenarına yakın olan ağaçların büyük çoğunluğu da devrilecektir" diye konuştu.

Candeğer, çökme ve çatlakların özelliklerini anlatarak, "Tamamen kuraklığa bağlı bu çökmeler, çünkü Tunca Nehri'nde fazla su olsa yamaçlara doğru beslenme olur, yarılmaz bunlar. Dolayısıyla kurağa bağlı olarak yarılıyor. Nehir burasını kendi kendine stabil halde tutuyordu zamanında. Ama kurudukça normal tarlalarda kuraklık çatlakları olur gibi burada da oldu. Dereye yakın olan ağaçların, yaşlı ağaçların hareketiyle oluyor. Çünkü bunlar rüzgarla hareket ediyorlar. Esniyorlar, esnedikçe de aşağı doğru suya doğru akıyor" ifadelerini kullandı.

'YOL GÜNDEN GÜNE DARALIYOR'

Bölgede kahvaltı tesisi işleten Taner Şıdım, yolun günden güne çatladığını söyleyerek, "Yolun çökmesinin sebebi kuraklık, nehirde tamamen su bitme seviyesinde. Toprağı da vakum gibi içine doğru çekiyor. Yolları da görüyorsunuz, bayağı bir zarar oluştu. Bu durum yaklaşık 15 günden beri devam ediyor ve gün geçtikçe çökmeler hızlanıyor, yol günden güne daralıyor. Konuyla ilgili DSİ'ye başvurduk, gerekli işlemlerin yapılacağını söylediler. Kendi işletmemizde de su kenarındaki masalarımızı kaldırdık, geriye çektik, şimdi öyle idare ediyoruz. Müşteri kaybımız çok büyük doğal olarak. Şu anda yol kapatıldı ve bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Bizce burada önlem almak için nehir kenarına bir bent yapılmalı" dedi.

Hakan Mudrişler ise daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını ifade ederek, "Yolun son hali gerçekten çok kötü. Araç geçişi zaten yok. Arkadaşım da burada mekan işletiyor ve çok zor bir durum. Yaya gelenler de yoldan korkarak geçiyorlar. Daha önce burada böyle bir şey yaşamamıştık, ilk defa görüyorum. Bence bu yarıklar, kuraklık nedeniyle oluştu. Nehirde su çekildikçe, toprağı da nehre doğru çekiyor" diye konuştu.