Edirne'de üniversiteliler Dünya Gıda Günü'nde FAO'nun 2026 temasıyla bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Edirne'de üniversiteliler Dünya Gıda Günü'nde FAO'nun 2026 temasıyla bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de üniversiteliler Dünya Gıda Günü\'nde FAO\'nun 2026 temasıyla bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında uzmanlarla bir araya geldi. Etkinlikte FAO'nun 2026 teması doğrultusunda sürdürülebilir gıda ve bilinçli tüketim ele alınırken öğrencilerin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Edirne'de üniversite öğrencileri sürdürülebilir gıda sistemleri hakkında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi ve Yağ Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrencilerle uzmanlar 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2026 yılı 'bugün yenilik yap, yarını besle' teması doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel ve gıda yüksek mühendisi Kadir Süzme öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlikte sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin önemi, gıda israfının önlenmesi, güvenilir gıdaya erişim, doğal kaynakların korunması ve bilinçli gıda tüketimi konuları ele alındı.

Öğrencilerin sürdürülebilir gıda sistemleri ve kaynakların verimli kullanılması konularındaki farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı etkinlikte, gelecek nesillerin gıda güvencesinin sağlanmasında yenilikçi yaklaşımların ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
Gıda Ve Tarım ÖrgütüTrakya ÜniversitesiDünya Gıda GünüEğitimGüncelEdirneÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
14:52
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11’i belli oldu Okan Buruk’tan sürpriz tercih
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:56:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de üniversiteliler Dünya Gıda Günü'nde FAO'nun 2026 temasıyla bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei