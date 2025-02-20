Edirne'de Üreticiler Zirai Donla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Üreticiler Zirai Donla Mücadele Ediyor

Edirne\'de Üreticiler Zirai Donla Mücadele Ediyor

Edirne seralarında sebze fideleri, kalorifer sistemiyle soğuğa karşı korunuyor. Üreticiler önlem alıyor.

20.02.2025 13:17
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Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde kalorifer kazan sistemiyle zirai dona karşı önlem alıyor.

Kentte dün etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle fideleri ve ekili ürünleri zirai dona karşı korumak isteyen üreticiler, kalorifer kazan sistemiyle seralardaki sıcaklığı uygun seviyeye getirmeye çalışıyor.

Üretici Münire Güler, AA muhabirine, özellikle fidelerin zarar görmemesi için önlem aldıklarını söyledi.

Edirne'de kış aylarının seracılar için zorlu geçtiğini anlatan Güler, toprakla buluşacak fidelerin çok narin ve hassas olduğunu anlattı.

Seraları kömürle yaktıkları kazandan elde edilen sıcak havayı içeriye üfleyerek ısıttıklarını belirten Güler, "Aynı zamanda yerden ısıtma sistemi kullanıyoruz. Biraz maliyetli oluyor ancak daha sağlıklı fide yetiştirmek ve emeklerin boşa gitmemesi için fazla mesai yapıyoruz. Kazanımız kömür beslemeli. Tüm gece boyunca ve bugünlerde olduğu gibi çok soğuk havalarda gündüz saatlerinde de kazanımız yanıyor. İlk hedefimiz bitkinin donmasını engellemek, daha sonra da sağlıklı büyümesini sağlamak için seraların sıcaklığı 17-18 derecede tutuluyor." dedi.

Güler, ekili olan kışlık ürünleri de seraların kapılarını kapalı tutarak soğuklardan muhafaza etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Üretici Celal Zülf de soğuk havanın üretimi olumsuz etkilediğini ve dona karşı çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Üreticiler Zirai Donla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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