Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler sürücü İ.K'nin vücuduna bantla sarılı halde 900 gram kokain, 400 gram esrar ele geçirdi. Tırın kabininde ise 800 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan İ.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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