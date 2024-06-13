Edirne'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Güncel

EDİRNE'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Edirne'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 460 sentetik uyuşturucu hap, 36,5 gram skunk, 2 elektronik sigara içinde likit esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.