Edirne'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

13.06.2024 11:15
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EDİRNE'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Edirne'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 460 sentetik uyuşturucu hap, 36,5 gram skunk, 2 elektronik sigara içinde likit esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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