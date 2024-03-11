Edirne'de veresiye defterindeki borçlar ödendi
EDİRNE - Edirne'deki iş insanları, ramazan ayının başlaması ile birlikte Osmanlı Cihan Devleti'nden günümüze kadar sürdürülen ahilik geleneklerinden birisi olan 'Zimmet (veresiye) Defteri' uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp, veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi.
Bir derneğin Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi.
Kentteki iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapatan hayırseverler, bu dayanışmanın artması için maddi imkanı olan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan hayırseverler, veresiye defterlerini de alarak işyerinden ayrıldı.
Oğuz Kurum, birkaç günden beri kentteki esnafı dolaşarak ahilik geleneğinin devamı olan zimmet (veresiye) defteri uygulamasıyla dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattıklarını söyledi.
Hedeflerinin bu geleneğin yaşatılması olduğunu aktaran Kurum, Bu geleneğin yaşatılması ve sahip çıkılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koymasını istediklerini ifade etti.
Bakkallık yapan Cevdet İbrahimoğlu, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini belirterek, borçları silinen müşterileri adına hayırseverlere için teşekkür etti.
Bu tür yardımların Ramazan ayında devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen İbrahimoğlu, hali vakti yerinde olan vatandaşlar tarafından da bu geleneğin devam ettirilmesini temenni etti.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Veresiye Defterindeki Borçlar Ödendi - Son Dakika
İsrail'in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan ölümler, bombalamalar ve kan akmasına dikkat çekerek, silahların susturulması ve yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy istedi ve seçmenlere şuculuk, buculuk üzerinden oy vermemeleri çağrısında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, “Ya mevcut düzeni kazanacak Çankaya'nın ya da Türkiye İşçi Partisi kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çankaya’da AKP'nin kazanma riskini görsem, oyları bölüp AKP'ye kazandıran bir isim olarak anılmak beni bunca yıllık tecrübemi ve ekranda sergilediğim tavrı reddetmem olurdu. Ben burada AKP'nin kazanma riski olmadığını, oylar CHP'nin oyları ikiye değil üçe de bölünse yine de AKP'nin kazanamayacağını gördüğüm için burada ya TİP ve İrfan Değirmenci ya da CHP ve adayı kazanacak. İki ihtimal olduğunu gördüğüm için buradayım. Çankaya seçmeninin karşısındayım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?