Edirne'de Yangın, 10 Dönüm Buğdayı Hedef Aldı

EDİRNE'de Tunca Nehri kenarına bırakılan atıklardan çıkan yangının tarlaya sıçraması sonucu, 10 dönüm hasat edilmemiş buğday zarar gördü.
Yangın, merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarında Tunca Nehri kıyısına bırakılan atıklarda başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler, bitişiğindeki hasat edilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alevleri gören köylüler yangına müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 10 dönüm alan zarar gördü.
Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,
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