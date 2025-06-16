Edirne'de Yangın, 10 Dönüm Buğdayı Hedef Aldı - Son Dakika
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Edirne'de Yangın, 10 Dönüm Buğdayı Hedef Aldı

16.06.2025 20:29
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Tunca Nehri kenarındaki atıklardan çıkan yangın, 10 dönüm buğday tarlasını etkiledi.

EDİRNE'de Tunca Nehri kenarına bırakılan atıklardan çıkan yangının tarlaya sıçraması sonucu, 10 dönüm hasat edilmemiş buğday zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarında Tunca Nehri kıyısına bırakılan atıklarda başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler, bitişiğindeki hasat edilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alevleri gören köylüler yangına müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 10 dönüm alan zarar gördü.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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