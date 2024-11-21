Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Karaca Paşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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