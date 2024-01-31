Edirne\'de yapılan denetimlerde 123 şüpheli yakalandı

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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından denetimler ve çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı bulunan 123 şüpheli yakalandı.