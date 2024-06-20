Edirne'deki Tunca Nehri'nde Yosun ve Su Mercimekleri Oluştu

Güncel

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin yüzeyinin bir bölümünde aşırı sıcaklar ve su akışının durağanlaşması nedeniyle yosun ve su mercimekleri oluştu.

DSİ nehir ölçümleri raporuna göre Tunca'nın debisi saniyede 4 metreküp ölçüldü.

Bazı alanlarda nehir düşük debiye bağlı durağanlaştı.

Sıcaklıkların da mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle nehrin yüzeyin bir büyük bir bölümünü yosun ve su mercimekleri kapladı.

İnsan eliyle atılanların yanı sıra rüzgarın kenardaki atıkları sürüklemesiyle yosun ve su mercimeklerinin üzerinde kalan çöpler nehirde kirlilik oluşturuyor.

"Çöp konteyneri de konulmalı"

Kent sakinleri nehri kirletenlere tepki göstererek, çöplerin temizlenmesini istiyor.

Vatandaşlardan Tuğrul Zekai Tanrıverdi, AA muhabirine Tunca Nehri'nde yıllardır aynı sorunun devam ettiğini söyledi.

Duyarlı vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin zaman zaman nehrin çevresinde temizlik yaptığını belirten Tanrıverdi, "Meriç Nehri ne kadar güzelse Tunca Nehri'nin de o şekilde güzel olmasını istiyoruz. Vilayetin, Belediyenin ve Devlet Su İşlerinin bu konuya el atmasını istiyoruz." dedi.

Tanrıverdi, dünyanın ekolojik dengesinin bozulduğunu ve akarsulara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Nehir kenarına gelenlerin hem nehre hem de etrafına çöp attığını anlatan Tanrıverdi, "Bu alanı gezin bir çöp konteyneri yok. Bilinçli vatandaş çarşıya kadar çöpünü götürüyor. Çok basit yöntemler var belediye görevlileri burayı temizliyor ancak çöp konteynırı da konulmalı. Geçenlerde nehre koltuk atmışlar hayretler içinde kaldım. Nehir cam şişelerle dolu, şişeler doğada 1000 yıl sonra kayboluyor. O yüzden bir vatandaş olarak bu durumdan dolayı üzülüyorum. Ne kadar kirli olduğunu sizler de görüyorsunuz." diye konuştu.