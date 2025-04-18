Edirne\'den kısa kısa

İpsala Belediyesine yeni itfaiye aracı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, yeni itfaiye aracının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesi ve belediye öz kaynaklarıyla satın alındığını belirtti.

Aracın İpsala'ya hayırlı olmasını dileyen Kerman, "Bu önemli katkı ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Edirne Valimize, İpsala Kaymakamımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimize ve AK Parti İl Başkanımıza şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esetçe Belediyesi Togg satın aldı

Esetçe Belediyesi makam aracı olarak Togg T10X V2 satın aldı.

Belediye Başkanı Cemal Deniz, belediyeye makam aracı olarak yerli ve milli gurur Togg'u seçtiklerini belirtti.

Belediye önünde belde sakinlerine sergilenen otomobilin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Deniz, "Hayalimiz gerçek oldu. Türkiye'mizin gururu milli otomobilimiz Togg T10X V2'yi kendi imkanlarımızla belediyemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.