Edirne\'den kısa kısa

Edirne Valisi Yunus Sezer, arama kurtarma ekibini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rodop EPOMEA Kurucu Başkanı Sibel Mustafaoğlu ve Selanik EPOMEA Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Miltos Benakis, Sezer'e ziyarette bulundu.

Mustafaoğlu ve Benakis, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyarette, Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya da yer aldı.

Muhtarlardan Vali Canalp'i ziyaret etti

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga ve muhtarlar, Batman Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Kıyga, yaptığı açıklamada, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Vali Canap'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Çalışmaları hakkında Canalp'e bilgi verdiklerini aktaran Kıyga, Edirnelilerin selamını Canalp'e ilettiklerini kaydetti.

Keşan'da şehitler anısına futbol turnuvası

Keşan ilçesinde Şehitleri Anma Futbol Turnuvası gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimescit Mahallesi'nde düzenlenen turnuvayı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık ziyaret etti.

Büyükvarlık, sporcuları ve mahalle sakinlerini anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için tebrik etti.